Angebliche Hitler-Bilder in Nürnberg sichergestellt

Nürnberg (APA/dpa) - Angeblich von Adolf Hitler gemalte Bilder hat die Staatsanwaltschaft Nürnberg bei einem Auktionshaus sichergestellt. Es gebe Zweifel an der Echtheit der 63 Bilder, sagte eine Sprecherin der Justizbehörde am Donnerstag. 23 der am Mittwoch beschlagnahmten Werke mit Signaturen wie „A.H.“ oder „A. Hitler“ sollten am Samstag versteigert werden.

Die Staatsanwaltschaft ermittele gegen Unbekannt wegen Urkundenfälschung mit versuchtem Betrug, so die Sprecherin. Ein Experte hatte die Behörde auf den Anfangsverdacht gebracht. Zuvor hatten mehrere Medien darüber berichtet.