ORF ändert nach Tod von Rosamunde Pilcher Programm

Wien/London (APA) - Nach dem Tod der britischen Bestsellerautorin Rosamunde Pilcher hat der ORF am Donnerstag Programmänderungen angekündigt und wird unter anderem zwei Filme erstmals auf seinen Sendern zeigen. An diesem Samstag wird um 9.05 Uhr die erste ORF/ZDF-Koproduktion „Rosamunde Pilcher – Stürmische Begegnung“ aus dem Jahr 1993 zu sehen sein, wurde am Abend in einer Aussendung mitgeteilt.

Am Sonntag steht um 14.35 Uhr „Karussell des Lebens“ mit Christiane Hörbiger und Barbara Wussow auf dem Programm und um 20.15 Uhr ist die neueste Verfilmung „Rosamunde Pilcher – Die Braut meines Bruders“ zu sehen. Für die geplant gewesene Ausstrahlung von „Spuren des Bösen – Wut“ werde ein neuer Sendeplatz bekanntgegeben. Am Sonntag, dem 17. Februar, zeigt ORF 2 um 14.35 Uhr „Der Mann meiner Träume“ und um 20.15 Uhr die ORF-Premiere „Rosamunde Pilcher – Erdbeeren im Frühling“.

