Ski-WM: Ager-Start in der Kombination fraglich

Aare (APA) - Hinter der Teilnahme von Christina Ager an der Damen-Kombination bei der Alpin-WM 2019 in Aare steht offenbar doch ein größeres Fragezeichen. Der Tirolerin, die an einem Infekt laboriert, gehe es noch nicht wirklich besser, hieß es am Donnerstagabend vonseiten des Österreichischen Skiverbands (ÖSV). Ager plane, am Freitag die Besichtigung mitzumachen, für eine Abfahrt müsse man aber topfit sein.

Die Entscheidung falle erst am Freitagvormittag vor dem Rennen. Die Kombi-Abfahrt wird um 11.00 Uhr gestartet, der Slalom geht ab 16.15 Uhr über die Bühne. Ager wäre in der Abfahrt mit Startnummer 4 an der Reihe.

Eröffnen wird das Rennen übrigens US-Star Lindsey Vonn, die im Super-G gestürzt war und danach zwecks Schonung kein Training für die Abfahrt am Sonntag mehr bestritt. Die Spezialabfahrt soll das letzte Rennen in der Karriere der 34-jährigen Ausnahmeathletin sein.