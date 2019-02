Ski-WM: Wettersituation am Samstag schwierig

Aare (APA) - Das Wetter für den Samstag bei den Ski-Weltmeisterschaften in Aare ist auch in den jüngsten Modellen schwierig. Es soll das nächste Tiefdruckgebiet kommen, „das bringt starke Winde zumindest bis zum Mittag“, erklärte die Meteorologin Pia Hultgren am Donnerstagabend. Erwartet werden Windgeschwindigkeiten von bis zu 70 km/h auf dem Berg, der Schneefall werde dafür nicht dramatisch ausfallen.

„Das werden 5 bis maximal 10 Zentimeter sein“, sagte Hultgren. Am Nachmittag werde sich das Wetter verbessern, es gebe sogar die Chance auf Sonne. Am Freitag würde es neue, verlässlichere Modelle geben, so Hultgren. Am Samstag ist die WM-Abfahrt der Herren angesetzt, geplante Startzeit ist 12.30 Uhr.