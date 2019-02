Südafrika wählt am 8. Mai ein neues Parlament

Kapstadt (APA/dpa) - Die Wähler in Südafrika werden am 8. Mai über ein neues Parlament und neue Provinzversammlungen entscheiden. Das kündigte Präsident Cyril Ramaphosa am Donnerstag in der jährlichen Rede zur Lage der Nation vor dem Parlament in Kapstadt an. Bisher hatte die Regierung von einem Wahltermin im Mai gesprochen, aber kein genaues Datum genannt.

Das neue Parlament wird dann auch den Staatschef wählen. Beobachter rechnen bei der Wahl mit einem Sieg der Regierungspartei ANC (Afrikanischer Nationalkongress), der mit Parteichef Ramaphosa ins Rennen geht.