Fußball: Portugiese Queiroz neuer Teamchef Kolumbiens

Bogota (APA/AFP) - Fußball-Trainer Carlos Queiroz hat wenige Tage nach seinem Abschied aus dem Iran eine neue Tätigkeit begonnen. Der 65-Jährige wurde am Donnerstag in Bogota als neuer Teamchef Kolumbiens präsentiert. Es ist sein erster Job in Südamerika. Damit hat Kolumbien sechs Monate vor der Copa America in Brasilien einen neuen Coach. Großes Ziel ist die Qualifikation für die WM 2022 in Katar.

Queiroz‘ Vorgänger Jose Pekerman hatte Kolumbien nach 16-jähriger Abwesenheit zu den WM-Endrunden 2014 und 2018 geführt.