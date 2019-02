Schichtwechsel bei Semesterferien: Zweite Staffel beginnt

Eisenstadt/Innsbruck/Salzburg (APA) - Schichtwechsel bei den Semesterferien: Im Burgenland, in Kärnten, Salzburg, Tirol und Vorarlberg bekommen heute, Freitag, rund 340.000 Schüler ihre Schulnachrichten und starten in die einwöchigen Semesterferien. Umgekehrt endet die Urlaubswoche für knapp 450.000 Schüler in Wien und Niederösterreich.

Neben dem innerösterreichischen Schichtwechsel beginnen bzw. enden Ferien auch in manchen deutschen Bundesländern. Laut Autofahrerklubs sind daher vor allem am Samstag massive Verkehrsbehinderungen zu erwarten. Betroffen sind die Transitrouten sowie die Zufahrtsstraßen zu den Skigebieten in Salzburg, Tirol und Vorarlberg. Geduld wird auch in Kärnten und der Obersteiermark, hier speziell im Ennstal, gefragt sein.