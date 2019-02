Libyscher General Haftar verkündete Einnahme von Sharara-Ölfeldern

Benghazi (APA/Reuters) - Die libysche Nationalarmee (LNA) unter dem Kommando von General Khalifa Haftar hat am Mittwoch verkündet, die seit 8. Dezember des Vorjahres von Stammesangehörigen besetzten Sharara-Ölfelder im Süden des Landes, an denen auch die österreichische OMV beteiligt ist, erreicht zu haben. Eine vorgelagerte Pumpstation des Gebiets, das einen Umfang von 40 km aufweist, sei bereits eingenommen worden.

Die LNA, die bereits seit Jänner eine Offensive gegen Milizen im Süden des Landes führt, sei nun dabei, Verhandlungen mit den Besetzern aufzunehmen. Die Forderungen des „Fezzan Anger Movement“ (benannt nach der historischen Region Fezzan im Süden Libyens) zielen im Wesentlichen auf eine bessere Beteiligung an den Erdöleinnahmen des Landes ab. Ein Vermittlungsversuch des Vorsitzenden der „Einheitsregierung“ in Tripolis, Fayez al-Sarraj, blieb am 19. Dezember faktisch ohne Ergebnisse, da die Bewegung erst nach Erfüllung ihrer Forderungen abziehen möchte.

Daher verkündete ein Sprecher Haftars am 15. Jänner, eine Befreiungsoperation für die besetzten Ölfelder zu starten. Die LNA kontrolliert in ihrem Einflussbereich die Mehrheit der Ölfelder und -häfen, überlässt deren Nutzung jedoch ausschließlich der National Oil Corporation (NOC) in Tripolis, die gemäß mehrerer UNO-Resolutionen als einziges zum Handel und Export von Erdöl berechtigt ist. Die als „intransparent“ kritisierte Verteilung der Einnahmen, die ausschließlich von der Nationalbank in Tripolis verwaltet werden, sorgt in anderen Landesteilen für anhaltenden Unmut.

Die Sharara-Ölfelder im Murzuq-Becken weisen eine Förderkapazität von 315.000 Barrel pro Tag auf, was in etwa einem Viertel der libyschen Tagesproduktion entspricht. Durch die Besetzung der Anlagen kam es zu einem Totalausfall der Produktion, da der Abtransport des geförderten Öls via Pipelines blockiert wurde und sich die Öltanks vor Ort bis 17. Dezember gefüllt hatten. Die österreichische OMV ist dort seit 1994 als Teil eines Joint Ventures mehrerer internationaler Ölkonzerne (Repsol, Total und Equinor) mit der libyschen NOC engagiert.

Ein leitender Angestellter der NOC-Tochtergesellschaft AGOCO äußerte sich gegenüber Reuters in Berufung auf die OMV, dass die Ölfelder im März wiedereröffnet werden könnten. Die NOC sowie die international anerkannte „Einheitsregierung“ in Tripolis lehnten gegenüber Reuters eine offizielle Stellungnahme ab. Früheren Meldungen zufolge befürchtet man aber Langzeiteinbußen bei den Förderkapazitäten durch den langen Produktionsstillstand.

Seit dem Sturz von Libyens langjährigem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Die Autorität der international unterstützten Regierung der nationalen Einheit unter Regierungschef Fayez al-Sarraj in Tripolis wird von einer Gegenregierung in Tobruk infrage gestellt, die mit Hilfe von Haftars LNA den Großteil Libyens kontrolliert.

Weite Landesteile werden weiterhin von lokalen Stämmen oder Milizen kontrolliert - in einigen Regionen ist auch der sogenannte Islamische Staat (IS) aktiv, der immer wieder mit Entführungen und zuletzt auch mit Anschlägen auf sich aufmerksam macht. Mit der aktuellen Offensive versucht die LNA, auch den Süden des Landes unter ihre Kontrolle zu bringen.