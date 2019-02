Ski-WM: Factbox Herren-Abfahrt

Aare (APA) - Factbox zur alpinen Ski-WM-Abfahrt der Herren am Samstag in Aare (12.30 Uhr MEZ/live ORF eins):

WM-Ergebnis 2017 in St. Moritz: 1. Beat Feuz (SUI) - 2. Erik Guay (CAN) - 3. Max Franz (AUT) - 4. ex aequo Patrick Küng (SUI), Kjetil Jansrud (NOR) - 6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR). Weiter: 11. Matthias Mayer (AUT) - 17. Hannes Reichelt (AUT) - 19. Vincent Kriechmayr (AUT)

Olympia-Ergebnis 2018 in Pyeongchang: 1. Aksel Lund Svindal (NOR) - 2. Kjetil Jansrud (NOR) - 3. Beat Feuz (SUI) - 4. Dominik Paris (ITA) - 5. Thomas Dreßen (GER) - 6. Peter Fill (ITA) - 7. Vincent Kriechmayr (AUT). Weiter: 9. Matthias Mayer (AUT) - 11. Max Franz (AUT) - 12. Hannes Reichelt (AUT)

Podest-Platzierungen im Weltcup 2018/2019:

~ Ort: Sieger: Zweiter: Dritter: Lake Louise FRANZ Innerhofer Paris Beaver Creek Feuz Caviezel Svindal Gröden Kilde FRANZ Feuz Bormio Paris Innerhofer Feuz Wengen KRIECHMAYR Feuz Kilde Kitzbühel Paris Feuz STRIEDINGER ~ Stand im Abfahrts-Weltcup nach sechs Rennen: 1. Beat Feuz (SUI) 420 Punkte - 2. Dominik Paris (ITA) 320 - 3. Christof Innerhofer (ITA) 260 - 4. Vincent Kriechmayr (AUT) 249 - 5. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 228 - 6. Max Franz (AUT) 222 - 7. Bryce Bennett (USA) 214 - 8. Aksel Lund Svindal (NOR) 200 - 9. Johan Clarey (FRA) 188 - 10. Mauro Caviezel (SUI) 182. Weiter: 13. Hannes Reichelt (AUT) 125 - 14. Matthias Mayer (AUT) 113 - 17. Otmar Striedinger (AUT) 97 - 25. Daniel Danklmaier (AUT) 45 - 29. Christian Walder (AUT) 37 - 35. Johannes Kröll (AUT) 26 - 43. Christopher Neumayer (AUT) 14 - 48. Romed Baumann (AUT) 9

Endstand der bisher letzten Abfahrt in Aare (14.3.2018): 1. ex aequo Vincent Kriechmayr (AUT) und Matthias Mayer (AUT) - 3. Beat Feuz (SUI) - 4. Aksel Lund Svindal (NOR) - 5. Thomas Dreßen (GER) - 6. Maxence Muzaton (FRA) - 7. Max Franz (AUT) - 8. Johan Clarey (FRA) - 9. Kjetil Jansrud (NOR) - 10. Brice Roger (FRA). Weiter: 14. Hannes Reichelt (AUT) - 22. Romed Baumann (AUT)

ÖSV-Team für Aare: Vincent Kriechmayr, Hannes Reichelt, Matthias Mayer, Otmar Striedinger

Technische Daten zur Herren-Abfahrtsstrecke - Start: 1.267 m; Ziel: 396 m; Streckenlänge: 3.122 m; Höhendifferenz: 871 m