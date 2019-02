Europas Leitbörsen zur Eröffnung kaum verändert erwartet

Frankfurt am Main (APA/dpa-AFX) - Die europäischen Aktienmärkte dürften zu Wochenschluss kaum verändert in den Handel starten. Sowohl der Eurozonen-Leitindex Euro-Stoxx-50 als auch der deutsche Leitindex DAX deuteten vor Sitzungsbeginn wenig Bewegung an.

Investoren hätten am Vortag „Geld vom Tisch genommen“, nachdem die Börsen die Erholung der vergangenen Wochen nicht mehr fortsetzen konnten, sagte Analyst Michael Hewson von CMC Markets. Verunsichert habe vor allem, dass sich US-Präsident Donald Trump nicht vor dem am 1. März auslaufenden Ultimatum im Handelsstreit mit Chinas Staatschef Xi Jinping treffen will.

Unter den Einzelwerten dürften in Deutschland weiterhin die Anteile von Wirecard im Blick bleiben. Die Titel des Zahlungsabwicklers erlebten am Vortag einen erneuten Kurseinbruch von 15 Prozent. Ein weiterer Bericht in der „Financial Times“ war der Auslöser dafür. Wegen der starken Kursausschläge waren die Aktien sogar kurz vom Handel ausgesetzt worden. Auf der Handelsplattform Tradegate zeichnet sich nun ein neuerlicher Erholungskurs ab.

Darüber hinaus dürfte die Berichtssaison wieder in den Mittelpunkt rücken: Mit neuen Zahlen werden unter anderem L‘Oreal erwartet. Auch Hermes und Skanska öffnen am Freitag ihre Bücher.

