Innviertler Pensionistin lag nach Sturz hilflos in Wohnung -gerettet

Braunau am Inn (APA) - Eine nach einem Sturz hilflos in ihrer Wohnung liegende 79-Jährige ist am Donnerstag in Braunau dank ihrer aufmerksamen Nachbarin gerettet worden. Diese hatte sich Sorgen um die betagte Dame gemacht und die Einsatzkräfte verständigt. Sie fanden die Pensionistin bewusstlos am Boden des Esszimmers liegend, berichtete die Polizei am Freitag.

Die 79-Jährige wurde in die Intensivstation des Krankenhauses Braunau gebracht. Laut Notarzt dürfte sie gestürzt sein und sich dabei Kopfverletzungen zugezogen haben. Wie schwer die Verletzungen sind und wie lange sie in ihrer Wohnung gelegen ist, war nicht bekannt.