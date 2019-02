Ställe brannten: Kühe und tausende Hühner in Kärnten gerettet

Wolfsberg/Dellach im Drautal (APA) - Bei zwei Stallbränden hat die Feuerwehr am Donnerstag in Kärnten 20 Kühe und tausende Hühner retten können. Nach Angaben der Polizei brach ein Brand in einem Hühnerstall in Wolfsberg aus, in Dellach im Drautal (Bezirk Spittal an der Drau) standen die Feuerwehren beim Brand eines Rinderstalles im Einsatz. Weder Menschen noch Tiere kamen dabei zu Schaden.

Bereits am Nachmittag war ein Brand im Dachbereich des Hühnerstalles ausgebrochen. Drei Feuerwehren brachten das Feuer rasch unter Kontrolle - dadurch wurde eine Brandausbreitung verhindert und rund 9.500 Hühner wurden gerettet, teilte die Feuerwehr Wolfsberg mit.

Im Großeinsatz standen am Abend Feuerwehren auch rund um die Gemeinde Dellach: Aus vorerst unbekannter Ursache brach in einem Rinderstall ein Brand aus. Der Besitzer brachte die 20 Tiere aus dem Stall ins Freie. Der Stall samt Werkstatt stand beim Eintreffen der Feuerwehren bereits im Vollbrand, die 110 Einsatzkräfte verhinderten aber ein Übergreifen der Flammen aus das Wohngebäude.