Wiener Börse (Eröffnung) - Impulsarmer Handel am Vormittag

Wien (APA) - Anleger an der Wiener Börse dürften sich am Freitag aufgrund mangelnder Impulse zurückgehalten haben. Der ATX wurde gegen 9.45 Uhr mit 2.994,29 Punkten nach 3.001,71 Einheiten am Donnerstag errechnet, das ist ein Minus von 7,42 Punkten bzw. 0,25 Prozent.

Unsicherheiten mit Blick auf den Brexit und den Handelsstreit zwischen den USA und China spielen weiterhin eine Rolle. Das zwischen den beiden Ländern vereinbarte Ultimatum läuft am 1. März ab. Eine Zusammenkunft der Präsidenten der beiden Länder wird es vor Ablauf der Frist, laut Aussage von US-Präsident Trump, nicht geben, schreiben der Helaba-Experte Christian Schmidt.

Die konjunkturellen Sorgenfalten seien durch die schwachen Produktionszahlen der deutschen Industrie am Vortag größer geworden, schreibt der Helaba-Experte Patrick Boldt. In der Früh konnten Zahlen zur deutschen Handelsbilanz etwas versöhnen. Der Außenhandel legte im Dezember nach einem schwachen Vormonat wieder zu. Die Exporte stiegen im Monatsvergleich um 1,5 Prozent - mehr als von Ökonomen erwartet.

Zum Wochenschluss stehen keine Geschäftsberichte auf der Agenda. In der kommenden Woche nimmt die Berichtsaison mit Ergebnissen von Flughafen Wien und Telekom Austria ihren Lauf. Auch Rosenbauer legt nächste Woche seine Jahresergebnisse für 2018 vor. Zuletzt rangierten die Aktien Hersteller für Feuerwehrgeräte mit plus 4,87 Prozent an der Spitze des ATX Prime.

Hingegen fielen die AG-Titel um 2,41 Prozent auf 32,40 Euro. Die Baader-Bank-Analysten senkten ihr Kursziel für die Aktien die heimische Alu-Schmiede von 53,0 auf 35,0 Euro. Das Votum beließen sie unterdessen bei „Hold“. Die Experten verweisen auf die Volatilität beim Preis für Aluminium. Trotzdem glaube man an das Geschäftsmodell, schreibt Christian Obst in seiner jüngsten Studie.

Nach schwachen Zahlen zum dritten Quartal waren die Aktien der voestalpine am Donnerstag auf 25,30 gefallen. Freitagfrüh bauten die Aktien des Linzer Stahlkonzerns ihre Kursverluste um 0,47 Prozent auf 25,18 Euro aus.

Der ATX Prime notierte bei 1.514,50 Zählern und damit um 0,25 Prozent oder 3,8 Punkte tiefer. Im prime market zeigten sich zehn Titel mit höheren Kursen, 25 mit tieferen und zwei unverändert. Bis 9.45 Uhr wurden im prime market insgesamt 510.716 (Vortag: 344.584) Stück Aktien in Einfachzählung mit einem Kurswert von 12,04 (9,96) Mio. Euro (Doppelzählung) gehandelt.

~ ISIN AT0000999982 ~ APA113 2019-02-08/09:52