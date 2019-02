In drei Bundesländern aktive Diebesbande in der Steiermark geschnappt

Kapfenberg (APA) - Eine dreiköpfige Diebesbande ist am Mittwoch in der Obersteiermark nach einem Ladendiebstahl geschnappt worden. Die zwei Frauen und ein Mann waren im Zuge einer Fahndung von der Polizei in Kapfenberg festgenommen worden. Bei der Überprüfung der Personalien stellte sich heraus, dass das Trio auch in Nieder- und Oberösterreich aktiv gewesen war, wie die Landespolizeidirektion am Freitag mitteilte.

Die Exekutive war nach einem Ladendiebstahl in Mürzzuschlag um 13.40 Uhr alarmiert worden, eine Fahndung wurde eingeleitet. Dabei entdeckten Polizisten etwas später im Stadtgebiet von Kapfenberg (Bezirk Bruck-Mürzzuschlag) die drei Personen, auf die die Beschreibung passte. Es stellte sich heraus, dass die zwei Frauen (36 bzw. 44 Jahre alt) und der 64-Jährige aus der Slowakei zwischen Oktober 2018 und Februar 2019 in drei Bundesländern zahlreiche Laden- und Geldbörsendiebstähle begangen hatten. Der Gesamtschaden dürfte sich auf mehrere Tausend Euro belaufen.