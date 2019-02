Fußball: Frankreichs Ligen würdigen Sala mit Minute des Applaus

Paris (APA/AFP) - In Gedenken an den bei einem Flugzeugabsturz tödlich verunglückten Fußball-Profi Emiliano Sala soll es vor den Spielen der französischen ersten und zweiten Liga am Wochenende eine Minute des Applaus geben. Das gaben die Ligue-1-Verantwortlichen am Freitag bekannt.

„Heute und während des Wochenendes werden wir alle vereint Emiliano ein letztes Mal Anerkennung zollen“, erklärte LFP-Präsidentin Nathalie Boy de la Tour. Die einmotorige Propellermaschine mit dem 28-jährigen argentinischen Fußballer und dem britischen Piloten war am 21. Jänner rund 20 Kilometer nördlich der Kanalinsel Guernsey abgestürzt. Am Mittwoch wurde in dem Wrack sein entdeckter Leichnam geborgen. Sala war vom westfranzösischen Nantes aus auf dem Weg zu seinem neuen Verein Cardiff City in Wales gewesen.