Europas Leitbörsen am Vormittag leicht im Plus

Frankfurt am Main (APA) - Am Freitagvormittag haben die europäischen Börsen knapp behauptet tendiert. Verunsichern dürften der negative Trend aus Übersee und der Handelsstreit zwischen China und den USA, der sich wieder zuspitzen könnte.

Dass sich nämlich US-Präsident Donald Trump nicht mehr vor dem 1. März mit seinem chinesischen Pendant Xi Jinping treffen werde, sei ein Risikofaktor, fanden Börsianer. Denn am ersten des kommenden Monats endet das auslaufende US-Ultimatum im Handelsstreit mit China.

Der Euro-Stoxx-50 stand gegen 10.15 Uhr mit plus 0,28 Prozent bei 3.159,57 Einheiten. Der DAX in Frankfurt stieg um 0,04 Prozent auf 11.026,06 Punkte. In London zeigte sich der FTSE-100 mit plus 0,22 Prozent bei 7.109,23 Punkten.

Unter den Einzelwerten rückten Bper in den Vordergrund. Die italienische Bank legte laut eigenen Angaben eines der besten Ergebnisse in der Geschichte des Unternehmens vor, woraufhin die Aktien des Geldhauses um 6,24 Prozent stiegen. Der Nettogewinn war im Geschäftsjahr 2018 auf 402 Mio. Euro geklettert. Die Führungsriege schlägt darüber hinaus vor, die Dividende von 11 auf 13 Cent je Titel zu steigern.

Unterdessen sackten die Papiere der Societe Generale um weitere 2,33 Prozent ab, nachdem die Papiere der französischen Bank bereits klare Verluste am Vortag eingefahren hatten. Die Societe Generale hatte einen Gewinneinbruch erlitten und ihre Prognosen gekappt.

In Frankfurt erholten sich indes Wirecard mit plus 3,07 Prozent, nachdem sie am Vortag erneut um 15 Prozent abgestürzt waren. Ein weiterer „Financial Times“-Bericht mit Vorwürfen über geschäftliche Unregelmäßigkeiten in Singapur war der Auslöser gewesen.

