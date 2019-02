Golf: Straka startete mit 72er-Runde in PGA-Event in Pebble Beach

Pebble Beach (Kalifornien) (APA) - Nur mit einer 72er-Runde ist Österreichs Golfprofi Sepp Straka am Donnerstag in das PGA-Tour-Turnier in Pebble Beach (Kalifornien) gestartet. Der 25-jährige Austro-Amerikaner hatte zuletzt in San Diego mit Rang 13 sein bisher bestes Ergebnis als Tour-Neuling geschafft. Nun droht er als geteilter 84. aber den Cut zu verpassen. In Front liegen Brian Gay und Scott Langley (beide USA) mit je 64.

Der Cut wird übrigens bei diesem Pro-Am erst am Samstag nach insgesamt je einer Runde auf drei Kursen (Spyglass und Monterey Peninsula) bei den Top 60 gemacht. Straka hat auf dem Kurs Spyglass (Par 72) begonnen. Pebble Beach ist 2019 auch Schauplatz der US Open.