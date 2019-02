Linzer Kunstuni soll am Montag neuen Rektor bekommen

Linz (APA) - Der Universitätsrat der Linzer Kunstuni soll am Montag über den künftigen Rektor abstimmen. Auf dem Dreiervorschlag des Senats stehen der derzeitige Rektor der Merz Akademie in Stuttgart und ehemalige Leiter des Festivals der Regionen, Martin Fritz, sowie Ex-Bildungsministerin Sonja Hammerschmid und die Vizerektorin der Linzer Johannes Kepler Uni, Brigitte Hütter.

Martin Fritz (55) ist seit dem Wintersemester 2016/17 Rektor der Merz Akademie in Stuttgart. Der Jurist war davor als Kurator und Projektleiter in diversen Kulturbereichen tätig. U.a. leitete er Projekte des Theaters Sparverein die Unzertrennlichen und der Wiener Festwochen. In Oberösterreich ist er vor allem als Intendant des biennalen Festivals der Regionen, das sich der Kunst im öffentlichen Raum verschrieben hat, bekannt, dem er von 2004 bis 2009 vorstand.

Von 1994 bis 1996 war er Geschäftsführer des Kunstraum Wien, danach Programm planender Direktor des P.S.1 Contemporary Art Center (heute: P.S.1 MoMA) in New York und Geschäftsführer der Kunstprojekte der Expo 2000 in Hannover. Von 2000 bis 2002 fungierte er als Generalkoordinator der europäischen Kunstbiennale „Manifesta 4“ in Frankfurt, von 2001 bis 2007 saß er im Vorstand der International Foundation Manifesta.

Sonja Hammerschmid (50), derzeit SPÖ-Bildungssprecherin im Nationalrat, war von 2016 bis 2017 Bildungsministerin, nachdem sie der damalige Bundeskanzler Christian Kern in die Politik geholt hatte. In dieser Funktion hatte sie sich - wohl auch nicht selbstverständlich für ein SP-Regierungsmitglied - klar für eine kapazitätsorientierte Studienplatzfinanzierung verbunden mit Aufnahmeregelungen ausgesprochen.

Vor ihrer politischen Karriere stand die aus dem Mühlviertel stammende Molekularbiologin sechs Jahre lang an der Spitze der Veterinärmedizinischen Uni Wien und wurde als erste Frau zur Präsidentin der Universitätenkonferenz (uniko) gekürt. Im Vorjahr hat sie sich vergeblich um das Rektorat der Uni Salzburg beworben. Gegen ihre Nicht-Berücksichtigung im Dreier-Vorschlag des Uni-Senats wehrte sie sich, blitzte aber bei einer Schiedskommission ab.

Brigitte Hütter, ist seit 2017 Vizerektorin für Personal, Diversity und IT an der Linzer Johannes Kepler Universität. Sie steht auch auf dem Dreiervorschlag für die anstehende Rektorenwahl an der Universität Salzburg, bei der sich Sonja Hammerschmid „ausgebootet“ gefühlt hatte.

Von 2010 bis 2016 war Hütter Vizerektorin für Ressourcen an der Universität Mozarteum. Von April bis Dezember 2016 führte die Juristin dort sogar interimistisch die Agenden des Rektors, nachdem sich der damalige Uni-Chef nach Vorwürfen der sexuellen Nötigung einer Professorin zurückgezogen hatte. Vor ihrer Zeit am Mozarteum leitete Hütter die Stabsabteilung des Rektorats der Universität Salzburg.

Der künftige Rektor wird seine vierjährige Amtszeit im Herbst antreten und den derzeitigen Kunstuni-Chef Reinhard Kannonier (71) beerben. Kannonier führt die Linzer Kunstuniversität bereits seit dem Jahr 2000 und zählt damit zu den am längsten dienenden Rektoren in Österreich.