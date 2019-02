Khashoggis Verlobte hofft auf Kursänderung der US-Regierung

Istanbul (APA/AFP) - Die Verlobte des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat die Hoffnung geäußert, dass die US-Regierung ihre Haltung in dem Fall ändert. Hatice Cengiz sagte am Freitag bei der Vorstellung eines neuen Buchs über das Leben Khashoggis, sie hoffe, dass der neue US-Kongress „sehr genau den Fall verfolgt“ und auch Präsident Donald Trump seine Haltung ändere.

Eventuell werde sie im März in die USA reisen, sagte Cengiz. Sie stellte am Freitag in Istanbul das Buch „Jamal Khashoggi: Sein Leben, sein Kampf, seine Geheimnisse“ vor, das von den beiden türkischen Journalisten Mehmet Akif Ersoy und Sinan Onus geschrieben worden war. Kommende Woche soll es auch in englischer Übersetzung erscheinen. In dem Buch teilt Cengiz ihre Erinnerungen und Dokumente zum Leben Khashoggis, „der ein Journalist für Sie, aber ein Mann für mich war“, wie sie sagte.

Der „Washington Post“-Kolumnist war am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul von einem extra angereisten Mordkommando erdrosselt und zerstückelt worden. Erst unter internationalem Druck gestand die Führung in Riad den Mord an dem Kritiker von Kronprinz Mohammed bin Salman ein und gab dem Vize-Geheimdienstchef Ahmad al-Assiri und dem königlichen Medienberater Saud al-Kahtani die Schuld.

Es besteht aber der Verdacht, dass der eigentliche Verantwortliche der saudi-arabische Thronfolger ist. Laut US-Medienberichten ist auch der Geheimdienst CIA zu dieser Einschätzung gekommen, doch sieht die Trump-Regierung weiterhin keine hinreichenden Beweise für eine Verwicklung des Kronprinzen. Der US-Senat hat der Regierung eine Frist bis Freitag gesetzt, sich zur Frage zu äußern, wen sie für den Mord an Khashoggi verantwortlich macht.