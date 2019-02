Ski-WM: Ergebnisse Abfahrtstraining Herren- Paris vorne/Kriechmayr 7.

Aare (APA) - Ergebnisse vom Abfahrtstraining der alpinen Ski-Herren bei der WM in Aare am Freitag:

1. Dominik Paris (ITA) 52,54 Sek. - 2. Johan Clarey (FRA) +0,10 - 3. Brice Roger (FRA) 0,19 - 4. Christof Innerhofer (ITA) 0,22 - 5. Kjetil Jansrud (NOR) 0,23 - 6. Carlo Janka (SUI) 0,27 - 7. Vincent Kriechmayr (AUT) 0,28 - 8. Matthias Mayer (AUT) 0,35 - 9. Gilles Roulin (SUI) 0,38 - 10. Aksel Lund Svindal (NOR) 0,43 - 11. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 0,45 - 12. Hannes Reichelt (AUT) 0,49 - 13. Travis Ganong (USA) 0,55 - 14. Steven Nyman (USA) 0,64 - 15. Matteo Marsaglia (ITA) 0,74 - 16. Adrien Theaux (FRA) 0,75 - 17. Maxence Muzaton (FRA) 0,81 - 18. ex aequo Ryan Cochran-Siegle (USA), Felix Monsen (SWE) und Nils Allegre (FRA) je 0,86. Weiter: 24. Marco Schwarz (AUT) 0,93 - 28. ex aequo Daniel Danklmaier (AUT) und Beat Feuz (SUI) je 0,97 - 34. ex aequo Romed Baumann (AUT) und Otmar Striedinger (AUT) je 0,99