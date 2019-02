Fall Khashoggi - US-Senat erhöhte Druck auf Trump-Regierung

Washington/Istanbul (APA/AFP/dpa/Reuters) - Im Fall des ermordeten saudi-arabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat der US-Senat den Druck auf Präsident Donald Trump vor dem Ablauf einer Frist am Freitag weiter erhöht. Eine Gruppe von Senatoren brachte am Donnerstag einen Gesetzesentwurf ein, um Waffenlieferungen an Saudi-Arabien einzuschränken.

Der Senat hat Trump bis Freitag Zeit gegeben, um zu prüfen, ob Kronprinz Mohammed bin Salman eine Mitschuld trägt. Der „Washington Post“-Kolumnist Khashoggi war am 2. Oktober im Konsulat Saudi-Arabiens in Istanbul von einem extra angereisten Mordkommando erdrosselt und zerstückelt worden. Erst unter internationalem Druck gestand die Führung in Riad den Mord an dem Kritiker des Kronprinzen ein und gab dem Vize-Geheimdienstchef Ahmad al-Assiri und dem königlichen Medienberater Saud al-Kahtani die Schuld.

Es besteht aber der Verdacht, dass der eigentliche Verantwortliche der saudi-arabische Thronfolger ist. Laut US-Medienberichten ist auch der Geheimdienst CIA zu dieser Einschätzung gekommen, doch sieht die Trump-Regierung offiziell weiter keine Beweise für eine Verwicklung des Kronprinzen. Im Oktober setzte der US-Senat der Regierung eine Frist bis Freitag, sich zur Frage zu äußern, wen sie für den Mord verantwortlich macht.

Mehrere Senatoren brachten nun einen Gesetzesentwurf ein, um den Verkauf von Panzern, Kampfflugzeugen und anderen Waffen an Riad einzuschränken. Zudem sieht der Entwurf Sanktionen gegen Saudi-Araber vor, die an dem Mord beteiligt waren. Auch verpflichtet er das Außenministerium, über die Menschenrechtslage in dem Königreich und seine Rolle im Jemen-Konflikt Bericht zu erstatten.

„Da die Trump-Regierung offenbar keine Absicht hat, darauf zu bestehen, dass Khashoggis Mörder vollends zu Rechenschaft gezogen werden, ist es Zeit für den Kongress einzuschreiten und echte Konsequenzen zu ziehen, um unsere Beziehungen mit dem Königreich Saudi-Arabien grundlegend zu überprüfen“, sagte der demokratische Senator Robert Menendez bei der Präsentation des Gesetzesentwurfs.

Die Initiative wird auch von führenden Republikanern unterstützt. „Auch wenn Saudi-Arabien ein strategischer Verbündeter ist, hat der Kronprinz mit seinem Verhalten in vielfacher Weise Geringschätzung für die Beziehungen gezeigt“, sagte der republikanische Senator Lindsey Graham, der ein enger Verbündeter Trumps ist, aber dem saudi-arabischen Thronfolger sehr kritisch gegenübersteht. Dies sei nicht länger akzeptabel.

Neue US-Geheimdiensterkenntnisse bestärkten laut der „New York Times“ unterdessen den Verdacht gegen bin Salman. Die Zeitung berichtete unter Berufung auf ein vom US-Geheimdienst abgehörtes Gespräch, der Kronprinz habe im September 2017 einem Mitarbeiter gesagt, er würde „mit einer Kugel“ gegen Khashoggi vorgehen, sollte es nicht gelingen, den im US-Exil lebenden Journalisten ins Land zurückzuholen.

Auch eine UNO-Expertin kam nach Gesprächen in Istanbul zu dem Schluss, dass Khashoggi das Opfer einer „brutalen und vorsätzlichen Tötung“ geworden sei - „geplant und ausgeführt von Vertretern des saudi-arabischen Staates“. Der Mord verlange die „dringliche Aufmerksamkeit der internationalen Gemeinschaft, einschließlich der UNO“, erklärte die UNO-Sonderberichterstatterin für außergerichtliche Hinrichtungen, Agnes Callamard.

Khashoggis türkische Verlobte äußerte die Hoffnung, dass die US-Regierung ihre Haltung in dem Fall ändert. Hatice Cengiz sagte bei der Vorstellung eines neuen Buchs über das Leben Khashoggis in Istanbul, sie hoffe, dass der neue US-Kongress „sehr genau den Fall verfolgt“ und auch Trump seine Haltung ändere. In dem Buch der Journalisten Mehmet Akif Ersoy und Sinan Onus teilt Cengiz ihre Erinnerungen an Khashoggi.

Das US-Außenministerium wollte sich nicht dazu äußern, ob die Regierung am Freitag weitere Maßnahmen in dem Fall ergreifen werde. Der Außenamtssprecher Robert Palladino sagte, die USA hätten bereits Einreise- und Vermögenssperren gegen mehrere Saudi-Araber verhängt, und versicherte, die Regierung werde weiter mit dem US-Kongress kooperieren, um die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen.

Die Türkei kritisierte die Untersuchungen Saudi-Arabiens am Freitag scharf. Der „völlige Mangel an Transparenz“ sei zutiefst beunruhigend und beschädige die Glaubwürdigkeit der saudi-arabischen Behörden, so Fahrettin Altun, Kommunikationschef des türkischen Präsidenten. Saudi-Arabien müsse die Mörder Khashoggis ausliefern, um zu beweisen, dass das Land im Rahmen der Gesetze handle, forderte Altun. Saudi-Arabien lehnte dies bisher ab.

Der türkische Justizminister Abdülhamit Gül sagte, dass Saudi-Arabien sich den Ermittlungen verschließe, mache es schwer, den Fall aufzuklären. Die Türkei sei weiter bereit, die Tonaufnahmen zur Ermordung aus dem Konsulat zur Verfügung zu stellen, hieß es.