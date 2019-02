Erstmals bundesweit einheitlicher Kollektivvertrag für Reisebüros

Wien (APA) - Die Gewerkschaft GPA-djp (Privatangestellte, Journalismus, Druck und Papier) und der Fachverband der Reisebüros in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) haben sich auf einen neuen Kollektivvertrag geeinigt. Erstmals wurden die Kollektivverträge bundesweit vereinheitlicht. So bringt der neue KV ein neues fünfstelliges Gehaltssystem sowie leicht verbesserte Einstiegsgehälter.

Das niedrigste Einstiegsgehalt im ersten Jahr der sogenannten „Verwendungsgruppe A“ beläuft sich im neuen Vertrag auf rund 1.545 Euro. Im alten Vertrag von 2018 waren es in Wien 1.524 Euro und im Rest Österreichs 1.505 Euro. Lehrlinge bekommen nach der neuen Regelung im ersten Jahr 600 Euro, 2018 waren es sowohl in Wien als auch in den anderen Bundesländern 543 Euro.

Die Gehaltsumstufungen bringen jedoch nicht nur Erhöhungen. In den oberen Verwendungsgruppen kommt es zu einer Abflachung der Gehaltskurve. Verdiente man in Wien in der höchsten Verwendungsgruppe nach 20 Dienstjahren noch 3.566 Euro, so sind es nach neuem Kollektivvertrag nur mehr 3.350 Euro. Für die restlichen Bundesländer bedeutet es dennoch eine Erhöhung von ursprünglich 3.309 Euro. Allerdings entfällt die letzte Gehaltsstufe ab dem 23. Dienstjahr von 3.440 Euro.

Der neue Kollektivvertrag gilt rückwirkend ab 1.1. 2019 und gilt für zwei Jahre.