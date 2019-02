Mit Falschgeld auf Martinimarkt - Untergetauchter in OÖ geschnappt

Wels (APA) - Ein 56-Jähriger, der vergangenes Jahr auf einem Martinimarkt in Oberösterreich mit Falschgeld gezahlt hatte und flüchtete, ist am Donnerstag bei einer Raststätte an der Westautobahn geschnappt worden. Er wurde in die Justizanstalt Wels eingeliefert, sein Komplize wurde bereits auf dem Markt am 10. November festgenommen, teilte die Polizei OÖ mit.

Das Duo hatte im Herbst 2018 von einem Geldfälscher eine große Anzahl von Blüten übernommen, um sie in Umlauf zu bringen. Dabei wurde es allerdings auf frischer Tat erwischt, der 56-Jährige konnte sich vom Martinimarkt aus dem Staub machen und tauchte unter.

Nach Zielfahndungsmaßnahmen ortete das LKA den Verdächtigen im Jänner in Polen. Am 7. Februar hielt er sich dann wieder in Oberösterreich auf, wo er verhaftet wurde.