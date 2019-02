Lars von Trier übernimmt Nebenrolle in Film von dänischem Kollegen

Kopenhagen (APA/AFP) - Der dänische Skandal-Regisseur Lars von Trier tritt selbst vor die Kamera. Er übernehme eine Nebenrolle in einem Film des dänischen Regisseurs Aske Bang, um bei der Finanzierung des Projekts zu helfen, hieß es am Freitag in einer Erklärung. Die Dreharbeiten für „Welcome To The Moon“ („Willkommen auf dem Mond“) sollen im März beginnen. Das Film-Team wirbt auf einer Crowdfunding-Plattform um Geld.

Die Rolle, die von Trier in dem Streifen spielt, steht nach Angaben seines Produzenten Peter Aalbaek schon fest. „Soweit ich weiß, muss sich von Trier schmollend in eine Eck setzen. Ich denke, diese Rolle kann er spielen“, sagte Aalbaek der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau.

Auch von Triers Produzent tritt in „Welcome To The Moon“ vor die Kamera. Er werde einen sorglosen und mit einem gewaltigen Ego ausgestattet Filmproduzenten spielen, sagte Aalbaek. „Ich denke, das ist auch eine Rolle, die ich spielen kann.“

In dem Film - zugleich Drama, Komödie und Thriller - erzählt der im Jahr 2017 für den Oscar nominierte Regisseur Bang die Freundschaft zwischen einem Regisseur und einem gescheiterten Schauspieler. Dabei verbirgt der Regisseur, dass er die Hauptrolle in seinem nächsten Streifen dem dänischen Filmstar Mad Mikkelsen gegeben hat.