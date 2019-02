Ski-WM: Ergebnisse Damen-Kombination 2 - Holdener triumphierte

Aare (APA) - Ergebnisse von der Damen-Kombination am Freitag bei der alpinen Ski-WM in Aare - Endstand nach Abfahrt und Slalom:

~ 1. Wendy Holdener (SUI) 2:02,13 1:13,13 49,00 2. Petra Vlhova (SVK) 2:02,16 +00,03 1:13,43 48,73 3. Ragnhild Mowinckel (NOR) 2:02,58 +00,45 1:12,77 49,81 4. Ramona Siebenhofer (AUT) 2:02,62 +00,49 1:12,71 49,91 5. Roni Remme (CAN) 2:03,26 +01,13 1:14,68 48,58 6. Federica Brignone (ITA) 2:03,52 +01,39 1:13,31 50,21 7. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 2:03,64 +01,51 1:13,87 49,77 8. Franziska Gritsch (AUT) 2:03,82 +01,69 1:14,80 49,02 9. Lisa Hörnblad (SWE) 2:04,19 +02,06 1:13,59 50,60 10. Ilka Stuhec (SLO) 2:04,27 +02,14 1:12,72 51,55 11. Anne-Sophie Barthet (FRA) 2:04,38 +02,25 1:14,52 49,86 12. Nicol Delago (ITA) 2:04,69 +02,56 1:13,59 51,10 13. Marta Bassino (ITA) 2:04,74 +02,61 1:14,30 50,44 14. Marie-Michele Gagnon (CAN) 2:04,75 +02,62 1:14,49 50,26 15. Ester Ledecka (CZE) 2:05,03 +02,90 1:13,85 51,18 16. Marusa Ferk (SLO) 2:05,09 +02,96 1:15,13 49,96 17. Christina Ager (AUT) 2:06,32 +04,19 1:14,02 52,30 18. Alice Merryweather (USA) 2:06,63 +04,50 1:13,53 53,10 19. Nevena Ignjatovic (SRB) 2:06,74 +04,61 1:15,55 51,19 20. Greta Small (AUS) 2:06,86 +04,73 1:14,30 52,56 21. Maryna Gasienica-Daniel (POL) 2:07,03 +04,90 1:15,29 51,74 22. Meike Pfister (GER) 2:07,88 +05,75 1:14,22 53,66 23. Alexandra Prokopjewa (RUS) 2:07,93 +05,80 1:14,53 53,40 24. Katerina Paulathova (CZE) 2:08,36 +06,23 1:15,14 53,22 ~ Ausgeschieden in der Abfahrt: Ida Dannewitz (SWE) Ausgeschieden im Slalom: Ricarda Haaser (AUT), Alexandra Coletti (MON) Nicht gestartet im Slalom: Lara Gut-Behrami (SUI), Joana Hählen (SUI), Lin Ivarsson (SWE), Jasmine Flury (SUI), Tina Weirahter (LIE), Lindsey Vonn (USA), Corinne Suter (SUI), Julia Pleschkowa (RUS)