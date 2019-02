Hilfslieferung aus Venezuela trifft in Kuba ein

Caracas/Havanna (APA/AFP) - Trotz der Krise im eigenen Land hat Venezuela eine Hilfslieferung nach Kuba geschickt. Ein Schiff mit hundert Tonnen Baumaterial und Maschinen für den Wiederaufbau nach einem Tornado vor gut einer Woche lief am Freitag im Hafen von Havanna ein, wie die venezolanische Botschaft in Kuba am Freitag im Kurzbotschaftendienst Twitter mitteilte.

Der kubanische Vizeminister für Außenhandel, Antonio Carricar, habe nach der Ankunft der Lieferung Venezuela „die Solidarität Kubas“ zugesichert. Kuba ist der engste Verbündete Venezuelas. Dort waren bei einem Tornado Ende Januar sechs Menschen getötet und rund 200 weitere verletzt worden.

Venezuela befindet sich derzeit sowohl in einer schweren politischen als auch in einer wirtschaftlichen Krise. Dort herrscht ein extremer Mangel an Nahrungsmitteln und Medikamenten. Präsident Nicolás Maduro sperrt sich gegen Hilfen aus den USA, weil er eine militärische Intervention befürchtet. Maduro liefert sich derzeit einen Machtkampf mit dem vom Westen unterstützten Gegenpräsidenten Juan Guaidó.