71-Jähriger schlug bewaffneten Räuber mit Backblech in die Flucht

Nach Bluttat

Wieder Polizeieinsatz bei BH Dornbirn: Bruder des Verdächtigen im Gebäude

Der Bruder jenes 34-Jährigen, der am Mittwoch den Leiter des Sozialamtes in Dornbirn erstochen haben soll, war am Freitag in der BH, um ein Schriftstück abzu ...