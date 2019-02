Hauseinsturz in Istanbul - Einjähriges Mädchen tot geborgen

Istanbul (APA/dpa) - Nach dem Einsturz eines Wohnhauses in Istanbul ist die Zahl der Toten auf 16 gestiegen. Einsatzkräfte hätten aus den Trümmern zwei weitere Leichen geborgen, darunter die eines einjährigen Mädchens, sagte Innenminister Süleyman Soylu am Samstag laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu.

Die Bergungsarbeiten seien in der Nacht unterbrochen worden, weil eine Wohnung in der Nachbarschaft einzustürzen drohte, sagte Soylu. Die Helfer hätten ihre Arbeit aber inzwischen wieder aufgenommen. Nach dem Anadolu-Bericht mussten Anrainer ihre Häuser aus Sicherheitsgründen verlassen. Die Ursache des Hauseinsturzes am Mittwoch war auch am Samstag noch nicht geklärt.