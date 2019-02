Fußball: Keine Pause für ÖFB-Kapitän Baumgartlinger nach Nasen-OP

Leverkusen (APA) - Österreichs Fußball-Teamkapitän Julian Baumgartlinger ist am Samstag wegen seines am Freitag erlittenen Nasenbeinbruchs operiert worden. Der deutsche Bundesligist Bayer Leverkusen muss aber nicht auf den 31-Jährigen verzichten. „Ihm wird noch heute eine Maske angepasst, mit der er in den bevorstehenden Spielen in der Europa League und in der Bundesliga einsatzfähig sein wird“, verlautete der Club.

Der Mainzer Leandro Barreiro war im Auftaktspiel der 21. Runde, das mit einem 5:1-Sieg von Leverkusen endete, kurz vor Schluss in Baumgartlinger gesprungen und hatte ihn dabei verletzt.