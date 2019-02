Fußball: Bochum verlor trotz 12. Saisontor von Lukas Hinterseer

Bochum (APA) - Lukas Hinterseer hat am Samstag seinen bereits 12. Saisontreffer in der zweiten deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Der 27-jährige Tiroler erzielte in der 79. Minute das einzige Tor des VfL Bochum im Duell mit dem SC Paderborn, konnte die 1:2-Niederlage aber nicht verhindern. Der ÖFB-Teamstürmer verbesserte sich in der Liga-Schützenliste auf Rang zwei, nur Kölns Simon Terodde (23) ist besser.

Bochum, wo auch Innenverteidiger Dominik Baumgartner durchspielte, verlor im Aufstiegsrennen an Boden, liegt mit 30 Punkten auf Rang acht. Paderborn ist Fünfter (34). Union Berlin verbesserte sich dank eines 2:0-Heimsiegs gegen den SV Sandhausen auf Platz drei (37). Christopher Trimmel spielte bei den Siegern durch, Robert Zulj wurde in der 70. Minute eingetauscht.