Skispringen: ÖSV-Damen ohne Iraschko-Stolz bei WM-Generalprobe Dritte

Ljubno (APA) - Österreichs Skispringerinnen haben am Samstag bei der Generalprobe für den erst kürzlich ins WM-Programm in Seefeld aufgenommenen Teambewerb überraschend einen Medaillenrang geholt. Überraschend auch deshalb, weil die ÖSV-Equipe in Ljubno ohne die an einer Lungenentzündung laborierende Daniela Iraschko-Stolz antreten musste. Österreich landete hinter Deutschland und Slowenien auf Rang drei.

Das Quartett Jacqueline Seifriedsberger, Lisa Eder, Chiara Hölzl und Eva Pinkelnig wies am Ende 936,9 Punkte auf, nur 2,6 mehr als die viertplatzierten Japanerinnen. Deutschland gewann mit Carina Vogt, Anna Rupprecht, Juliane Seyfarth und Katharina Althaus überlegen mit 1.001,3 Zählern vor den slowenischen Damen (975,9).