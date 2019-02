Überfall auf Supermarkt in Tulln

Tulln (APA) - In Tulln ist am Freitagabend ein Supermarkt überfallen worden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag einen Bericht der „NÖN“ online. Die Ermittlungen seien am Laufen, Details zu der Tat könne man „aus ermittlungstaktischen Gründen“ jedoch nicht bekannt geben, so ein Polizeisprecher.

Der Überfall in Tulln ist bereits der vierte auf Lebensmittel- oder Supermärkte in dieser Gegend innerhalb von zwei Wochen. Ende Jänner waren ein Lebensmittelmarkt in Hollabrunn und ein Geschäft in St. Andrä-Wördern (Bezirk Tulln) das Ziel von Räubern. Am Dienstagabend wurde ein Supermarkt in Klosterneuburg zum Schauplatz eines Überfalls.

Die Taten wurden bisher noch nicht geklärt. Ob ein Zusammenhang mit dem Überfall in Tulln bestehe, sei Gegenstand der Ermittlungen, so der Polizeisprecher.