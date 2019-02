Langlauf: Weltcup-Ergebnisse Sprint Lahti - Falla und Kläbo siegten

Lahti (APA) - Ergebnisse der Sprintrennen (klassische Technik) des Skilanglauf-Weltcups am Samstag in Lahti (ohne Österreicher):

Herren, Sprint, Freistil: 1. Johannes Hösflot Kläbo (NOR) - 2. Federico Pellegrino (ITA) +0,30 Sek. - 3. Finn Haagen Krogh (NOR) 0,61 - 4. Eirik Brandsdal (NOR) 1,31 - 5. Emil Iversen (NOR) 1,75 - 6. Gleb Retiwych (RUS) 2,08.

Weltcup-Gesamtstand nach 22 von 32 Rennen: 1. Kläbo 1.134 Punkte - 2. Alexander Bolschunow (RUS) 946 - 3. Sjur Röthe (NOR) 755. Weiter: 67. Dominik Baldauf (AUT) 48 - 82. Max Hauke (AUT) 32

Damen, Sprint, Freistil: 1. Maiken Caspersen Falla (NOR) 2:43,64 Min. - 2. Sophie Caldwell (USA) 0,11 Sekunden - 3. Maja Dahlqvist (SWE) 0,37 - 4. Sandra Ringwald (GER) 0,46 - 5. Mari Eide (NOR) 0,75 - 6 - Tiril Udnes Weng (NOR) 0,94

Weltcupstand (22/32): 1. Ingvild Flugstad Östberg (NOR) 1.237 - 2. Natalia Neprjajewa (RUS) 1.057 - 3. Krista Pärmäkoski (FIN) 1.002. Weiter: 17. Teresa Stadlober (AUT) 300