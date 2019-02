Kärntner bei Schlägerungsarbeiten von Baum getroffen und verletzt

Gallizien (APA) - Ein 51-Jähriger ist am Samstag bei Schlägerungsarbeiten in einem Wald in der Kärntner Gemeinde Gallizien (Bezirk Völkermarkt) von einem Baum getroffen und verletzt worden. Der Kärntner konnte noch seine Frau mit dem Handy anrufen, die wiederum einen Nachbarn verständigte. Dieser fand den Verletzten und alarmierte die Rettungskräfte. Der 51-Jährige wurde mit einem Hubschrauber in das Spital geflogen.