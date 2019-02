Wien (APA) - Ergebnis des Halbfinales im österreichischen Basketball-Cup der Damen (AWBL Cup) am Samstag in Wien:

Basket Flames - BK Duchess Klosterneuburg 61:69 (30:38)

2. Halbfinale am Sonntag (17.30 Uhr) in Graz: UBI Graz - Vienna D.C. Timberwolves. Finale am 24. Februar in Schwechat