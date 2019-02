„The Favourite“ mit Chancen auf zwölf britische BAFTA-Filmpreise

London (APA/dpa) - Der britische Historienfilm „The Favourite“ geht als einer der Topkandidaten ins Rennen, wenn am heutigen Sonntag in London die BAFTA-Auszeichnungen verliehen werden. Bei der Verleihung der britischen Filmpreise ist die Mischung aus Komödie und Drama zwölf Mal nominiert, darunter als Bester Film und als Herausragender Britischer Film.

Hauptdarstellerin Olivia Colman, die beiden Nebendarstellerinnen Emma Stone und Rachel Weisz sowie Regisseur Yorgos Lanthimos dürfen sich Hoffnungen auf eine Auszeichnung machen. Die BAFTAs werden zwei Wochen vor den Oscars in der Royal Albert Hall verliehen. Als Bester Film sind heuer auch die auf Tatsachen beruhenden und biografischen Filme „Roma“, „BlacKkKlansman“ und „Green Book“ sowie der Musicalfilm „A Star Is Born“ nominiert.

Wer die begehrten Trophäen erhält, entscheiden im Vorfeld die 6.500 Mitglieder der Britischen Filmakademie (British Academy of Film and Televions Arts). Der bei den Golden Globes als Bestes Drama ausgezeichnete und auch Oscar-nominierte Film „Bohemian Rhapsody“ erhielt Nominierungen in sieben Kategorien, darunter als Herausragender Britischer Film. Hauptdarsteller Rami Malek, der in dem Musikfilm den Queen-Sänger Freddie Mercury verkörpert, werden besonders gute Chancen eingeräumt. Er muss sich allerdings gegen Bradley Cooper („A Star Is Born“), Christian Bale („Vice“), Steve Coogan („Stan & Ollie“) und Viggo Mortensen („Green Book“) durchsetzen.