Basketball: Kapfenberg vorerst ABL-Spitze - Wels siegte in Graz

Kapfenberg/Graz (APA) - Titelverteidiger Kapfenberg Bulls ist auch in der Basketball-Bundesliga (ABL) auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Nach dem Einzug ins Cup-Halbfinale kletterten die Steirer am Samstag mit einem 81:79 gegen BC Vienna vorübergehend an die Tabellenspitze. Die Swans Gmunden können am Sonntag (17.00 Uhr) mit einem Sieg in Traiskirchen aber wieder vorbeiziehen.

Kapfenberg drehte die Partie erst in der Schlussminute. Den entscheidenden Korbleger versenkte Darien Nelson-Henry. Acht Minuten vor Schluss hatte BC Vienna noch mit 13 Punkten Unterschied geführt. Kapfenberg feierte dennoch den fünften Sieg in den vergangenen sechs Ligaspielen.

Die Flyers Wels fuhren mit einem 87:85 nach Verlängerung beim UBSC Graz wichtige Punkte im Kampf um einen Play-off-Platz ein. Die Oberösterreicher behaupteten Rang sieben, die Grazer sind als Neunter weiter unter dem Strich. Wels-Routinier Davor Lamesic kam auf 26 Punkte, neun Rebounds und sieben Assists.