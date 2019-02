Brand in steirischem Pflegeheim - Bewohner einer Etage evakuiert

Peggau (APA) - In einem Zimmer eines Pflegeheims in Peggau in der Steiermark ist in der Nacht auf Sonntag ein Brand ausgebrochen, der rasch gelöscht werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung mussten die Bewohner einer Etage evakuiert werden, wie die Polizei mitteilte. Zehn Personen seien mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht worden. Die Brandursache war zunächst unbekannt.