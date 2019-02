Basketball: San Antonio verlor viertes Auswärtsspiel hintereinander

Salt Lake City (Utah) (APA) - Für die San Antonio Spurs hat es am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) auch im vierten Auswärtsspiel hintereinander eine Niederlage gesetzt. Die Texaner mit Jakob Pöltl in der Startformation verloren bei Utah Jazz in Salt Lake City deutlich mit 105:125. Als Siebenter der Western Conference halten sie nunmehr bei einer Bilanz von 32:26-Siegen.

Weil Rudy Gay fehlte und LaMarcus Aldridge auf die Position des Power Forwards rückte, kam Pöltl zu seinem achten Einsatz in der „starting five“ der Spurs bzw. seinem insgesamt zwölften in der NBA. Der Center aus Wien nützte 23:54 Minuten Spielzeit zu acht Punkten, sieben Rebounds sowie je einem Assist, Steal und blockierten Wurf. Sein Team war bereits im zweiten Viertel vorentscheidend in Rückstand geraten. DeMar DeRozan war mit 23 Punkten der erfolgreichste Scorer bei San Antonio. Am Dienstag gastieren die Texaner im dann fünften von acht Auswärtsspielen hintereinander bei den Memphis Grizzlies.

Oklahoma City Thunder gewann bei den Houston Rockets nach vorübergehendem 26-Punkte-Rückstand noch mit 117:112. Russell Westbrook verzeichnete mit 21 Punkten, zwölf Rebounds und elf Assists das neunte Triple-Double in Folge. Das war zuletzt Wilt Chamberlain im Jahr 1968 gelungen. Paul George erzielte 45 Punkte für die Sieger und damit um drei mehr als James Harden bei den Rockets. Der Guard mit dem markanten Bart markierte im 29. Spiel hintereinander 30 oder mehr Zähler.

NBA-Leader Milwaukee Bucks verlor ohne seinen am rechten Knie angeschlagenen Topstar Giannis Antetokounmpo das Heimspiel gegen Orlando Magic deutlich mit 83:103. Die Boston Celtics mussten sich den Los Angeles Clippers nach zwischenzeitlicher 28-Punkte-Führung vor der Pause noch mit 112:123 geschlagen geben.

Marc Gasol gab mit sieben Punkten und sechs Rebounds sein Debüt bei Pöltls Ex-Club Toronto Raptors. Die Kanadier gewannen bei Liga-Schlusslicht New York Knicks mit 104:99.

Samstag-Ergebnisse in der National Basketball Association (NBA): Utah Jazz - San Antonio Spurs (Jakob Pöltl in der Startformation, acht Punkte und sieben Rebounds in 23:54 Minuten) 125:105, Indiana Pacers - Cleveland Cavaliers 105:90, Atlanta Hawks - Charlotte Hornets 120:129, New York Knicks - Toronto Raptors 99:104, Boston Celtics - Los Angeles Clippers 112:123, Chicago Bulls - Washington Wizards 125:134, Memphis Grizzlies - New Orleans Pelicans 99:90, Houston Rockets - Oklahoma City Thunder 112:117, Milwaukee Bucks - Orlando Magic 83:103.