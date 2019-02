Golf: Straka scheiterte in Pebble Beach als 147. klar am Cut

Pebble Beach (Kalifornien) (APA) - Golfprofi Sepp Straka ist am Samstag (Ortszeit) beim PGA-Tour-Turnier in Pebble Beach (Kalifornien) deutlich am Cut gescheitert. Der Austro-Amerikaner benötigte für seine dritte Runde 77 Schläge (6 über Par) und musste damit als 147. Abschied nehmen. In Führung lag der Engländer Paul Casey drei Schläge vor dem US-Amerikaner Phil Mickelson.