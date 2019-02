Streit um Fuhrlohn: Drei Fahrgäste attackierten Taxler in Salzburg

Wals (APA) - Drei Fahrgäste haben am Sonntag in den frühen Morgenstunden einen Taxifahrer in Wals im Flachgau verletzt. Die Männer im Alter von 19, 20 und 21 Jahren stritten am Taxistand mit dem 31-Jährigen über den Fuhrlohn und rissen ihn zu Boden, berichtete die Polizei Salzburg. Die drei Flachgauer flüchteten zunächst, wurden jedoch in der Nähe von der Polizei erwischt. Sie werden angezeigt.