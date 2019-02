Ski-WM: Steckbrief vom Abfahrts-Goldmedaillengewinnerin Ilka Stuhec

Aare (APA) - Steckbrief der Slowenin Ilka Stuhec, die am Sonntag bei der Ski-WM in Aare die Abfahrts-Goldmedaille gewonnen hat:

~ Ilka STUHEC (SLO/28 Jahre): Geboren am 26. Oktober 1990 in Slovenj Gradec Wohnort: Maribor Größe/Gewicht: 1,72 m/72 kg Ski: Stöckli Verein: SK Branik Maribor Hobbys: Downhill-Mountainbiken, Musik hören, Zeichnen, Lesen Homepage: www.ilka.si Debüt im Weltcup: 17. März 2007 Größte Erfolge: WM-Gold Abfahrt 2017 in St. Moritz und Abfahrt 2019 in Aare Gewinn Kombinations-Weltcup 2016/17 und Abfahrts-Weltcup 2016/17 9 Weltcup-Siege (5 Abfahrt, 3 Super-G, 1 Kombi) Dreifache Junioren-Weltmeisterin (Slalom & Kombi 2007; Abfahrt 2008) ~