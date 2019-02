Ski alpin: Steckbrief von Abfahrts-Bronzemedaillengewinnerin Vonn

Wien (APA) - Steckbrief der US-Skirennläuferin Lindsey Vonn, die am Sonntag im letzten Rennen ihrer Karriere die WM-Bronzemedaille in der Damen-Abfahrt in Aare gewonnen hat:

~ Lindsey Caroline VONN (USA/34 Jahre): Geboren: 18. Oktober 1984 in St. Paul (Minnesota) Wohnort: Vail (Colorado) Größe/Gewicht: 1,77 m/72 kg Familienstand: geschieden, geborene Kildow, Lebensgefährte P.K.

Subban (Eishockey-Profi) Ski: Head - Schuhe: Head Hobbys: Radfahren, Tennis, Golf, Lesen Website: http://www.lindseyvonn.com

Größte Erfolge: Olympia (1-0-2): Gold Abfahrt 2010 Vancouver/Whistler

Bronze Super-G 2010 Vancouver/Whistler

Bronze Abfahrt Pyeongchang 2018 WM (2-3-3): Gold Abfahrt und Super-G 2009 Val d‘Isere

Silber Abfahrt und Super-G 2007 Aare

Silber Abfahrt 2011 Garmisch-Partenkirchen

Bronze Super-G 2015 Beaver Creek

Bronze Abfahrt St. Moritz 2017

Bronze Abfahrt Aare 2019 Weltcup: Gesamt-Siegerin 2008,2009,2010,2012

Disziplin-Siegerin:

Abfahrt 2008,2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016

Super-G 2009,2010,2011,2012,2015

Kombination 2010,2011,2012

82 Siege (Damen-Rekord): 43 Abfahrt, 28 Super-G, 4

Riesentorlauf, 2 Slalom, 5 Kombination ~