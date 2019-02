Ski-WM: Ergebnisse Damen-Abfahrt - Stuhec siegte vor Suter und Vonn

Aare (APA) - Endstand der Damen-Abfahrt bei der alpinen Ski-WM am Sonntag in Aare:

~ 1. Ilka Stuhec (SLO) 1:01,74 Min. 2. Corinne Suter (SUI) 1:01,97 +0,23 3. Lindsey Vonn (USA) 1:02,23 +0,49 4. Stephanie Venier (AUT) 1:02,27 +0,53 5. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1:02,33 +0,59 6. Nicol Delago (ITA) 1:02,36 +0,62 7. Ramona Siebenhofer (AUT) 1:02,38 +0,64 8. Lara Gut-Behrami (SUI) 1:02,52 +0,78 9. Tamara Tippler (AUT) 1:02,55 +0,81 . Nicole Schmidhofer (AUT) 1:02,55 +0,81 11. Viktoria Rebensburg (GER) 1:02,56 +0,82 12. Michaela Wenig (GER) 1:02,64 +0,90 13. Kira Weidle (GER) 1:02,68 +0,94 14. Nadia Fanchini (ITA) 1:02,74 +1,00 15. Sofia Goggia (ITA) 1:02,76 +1,02 16. Joana Hählen (SUI) 1:02,90 +1,16 17. Ester Ledecka (CZE) 1:02,91 +1,17 18. Tina Weirather (LIE) 1:03,00 +1,26 19. Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 1:03,08 +1,34 20. Jasmine Flury (SUI) 1:03,10 +1,36 . Romane Miradoli (FRA) 1:03,10 +1,36 22. Alice Merryweather (USA) 1:03,26 +1,52 23. Meike Pfister (GER) 1:03,30 +1,56 24. Lin Ivarsson (SWE) 1:03,40 +1,66 25. Lisa Hörnblad (SWE) 1:03,60 +1,86 26. Tiffany Gauthier (FRA) 1:03,64 +1,90 27. Alexandra Coletti (MON) 1:03,65 +1,91 28. Roni Remme (CAN) 1:03,83 +2,09 29. Francesca Marsaglia (ITA) 1:03,87 +2,13 30. Greta Small (AUS) 1:03,96 +2,22 ~