Tennis: Fed-Cup-Ergebnisse 1 - Deutsche Damen ohne Punkt

Wien/Braunschweig (APA) - Ergebnisse der Tennis-Fed-Cup-Weltgruppen vom Wochenende:

~ Weltgruppe: In Braunschweig (Hart/Halle): Deutschland - Weißrussland Endstand 0:4 Tatjana Maria - Alexandra Sasnowitsch 6:7(3),3:6 Andrea Petkovic - Aryna Sabalenka 2:6,1:6 Laura Siegemund - Sabalenka 1:6,1:6 Mona Barthel/Anna-Lena Grönefeld - Viktoria Asarenka/Lisija Marosawa 6:1,0:6,11:9

Weltgruppe II: In Biel (Hart/Halle): Schweiz - Italien 3:0 In Riga (Hart/Halle): Lettland - Slowakei 3:0 In Kita-Kyushu (Hart/Halle): Japan - Spanien 2:3 In Hertogenbosch (Sand/Halle): Niederlande - Kanada 0:3 ~ Die Sieger der Weltgruppe I qualifizieren sich für die Halbfinali, die Verlierer spielen mit den Siegern der Weltgruppe II um den Auf-/Abstieg in die Weltgruppe I. Die Verlierer der Weltgruppe II spielen gegen den Abstieg in die Kontinentalzonen (jeweils am 20./21. April).