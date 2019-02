Tennis: Jürgen Melzer 2 - Melzer: „Habe mich zurückgekämpft“

Sofia (APA) - Jürgen Melzer war nach seinem Titel „sehr glücklich natürlich“. „Nachdem ich von einer Ellbogenverletzung zurückgekommen bin und so lange außerhalb der Top 100 gewesen bin, habe ich mich zurückgekämpft. Es kann mir nichts Besseres passieren, als früh im Jahr einen Titel zu gewinnen. Danke an Nikola, ohne ihn hätte ich hier nicht spielen können“, meinte Melzer Richtung Partner Nikola Mektic.

Die Rückkehr in die Top 100 ist eine gute Basis, dass Melzer bald vom Challenger-Level wieder auf ATP-Tour-Level regelmäßig spielen kann. Seine nächsten Einsätze sind kommende Woche dank Wildcard in Rotterdam (mit Wesley Koolhof/NED), wo auch Oliver Marach/Mate Pavic (AUT/CRO) topgesetzt am Start sind, und danach in Marseille (mit Filip Polasek/SVK).