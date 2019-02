Rodeln: ÖRV-Team im Team-Bewerb EM-Vierter

Oberhof (APA) - Österreichs Kunstbahn-Rodler sind bei den zum Weltcup zählenden Europameisterschaften in Oberhof leer ausgegangen. Die ÖRV-Teamstaffel mit Madeleine Egle, David Gleirscher und Thomas Steu/Lorenz Koller landete am Sonntag an der vierten Stelle, Gold ging an Italien. Bei den Damen sicherte sich die Deutsche Natalie Geisenberger den Titel, die einzige gestartete Österreicherin Egle wurde EM-Zehnte.

Auch am Vortag hatte es im Herren-Einsitzer und im Doppelsitzer keine österreichischen Medaillen gegeben.