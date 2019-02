Lahti (APA/dpa) - Ergebnisse vom Weltcup-Langlauf-Team-Sprint am Sonntag in Lahti:

Herren (klassisch): 1. Emil Iversen/Johannes Höesflot Kläebo (NOR) 18:57,19 Min. - 2. Sindre Björnestad Skar/Eirik Brandsdal (NOR) +0,65 Sek. - 3. Iivo Niskanen/Ristomatti Hakola (FIN) +0,71. keine Österreicher am Start