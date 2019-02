Ladendieb in NÖ innerhalb von drei Stunden zweimal ertappt

Neunkirchen (APA) - Ein ebenso hartnäckiger wie erfolgloser Ladendieb ist am Samstag in Neunkirchen gefasst worden. Der 43-jährige rumänische Staatsbürger wurde am frühen Nachmittag ertappt, als er Spirituosen und Kosmetika in einem Supermarkt entwendete, bestätigte die Polizei einen Bericht der „NÖN“. Der Mann wurde nach seiner Einvernahme auf der Polizeiinspektion zunächst wieder entlassen.

Nur drei Stunden später erwischte ihn eine Angestellte eines Sportgeschäfts, als er mit mehreren übereinander angezogenen Kleidungsstücken mit entfernter Diebstahlsicherung an der Kassa vorbeigehen wollte. Dem 43-Jährigen nützte es danach auch nichts, dass er die Kleidungsstücke wieder zurückgab. Eine Polizeistreife nahm ihn nach kurzer Fahndung fest. Er wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt überstellt.