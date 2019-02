Amsterdam (APA/dpa) - Bei einem Autounfall in den Niederlanden sind vier Menschen ums Leben gekommen. Sie befanden sich in einem Fahrzeug, das in Obdam nördlich von Amsterdam vom Weg abkam und von einem Deich ins Wasser stürzte, wie die Polizei mitteilte.

Ein Passant entdeckte das Auto am Sonntag. Der Unfall ist möglicherweise bereits am Samstag passiert. Die Feuerwehr suchte mit Tauchern nach möglichen weiteren Opfern.